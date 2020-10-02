Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск доллар дешевел на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — также на 23 копейки. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,97 рубля (минус 23 копейки). Курс евро на 10:13 мск равнялся 91,41 рубля (минус 22 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром торги на валютном рынке открылись снижением по индексу доллара и ростом по фондовым индексам. По его словам, можно предположить, что пара доллар/рубль вернется под отметку 78 рублей за доллар США. Ближайший уровень для коррекции американской валюты находится на 77,52 рубля, отмечал эксперт.

«Первой целью роста рубля является отметка 76,3 рубля за доллар, здесь проходит нижняя граница канала. Ее неплохо бы протестировать, а то и попытаться закрепиться ниже. Но это произойдет не сегодня. Естественно, такой позитивный сценарий возможен только при поддержке внешнего фона и при как минимум не усилении санкционных и военных рисков», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.