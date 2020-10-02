Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы, распространяемой в платежках ЖКУ, — управляющим компаниям предлагают под угрозой штрафов запретить это делать, пишут «Известия» . С такой инициативой в Минстрой обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев. Его поддерживают в Общественной палате РФ, «Деловой России» и Институте развития правового общества. В 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, в том числе на их оборотной стороне. Однако у УК и расчетных центров, выставляющих платежки, осталась возможность вкладывать в конверты рекламные листовки и флаеры.

Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции, подобную практику необходимо пресекать, считает Зубарев. Он отправил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение о запрете распространения любой рекламы посредством платежных документов на ЖКУ. Исключение касается социальной рекламы и справочной информации. Также для борьбы с навязыванием гражданам ненужных услуг через платежки стоит переводить выставление счетов на оплату ЖКУ в электронный формат, указал Зубарев. Он предложил предоставить гражданам возможность добровольно отказываться от бумажных носителей квитанций в пользу электронных сервисов. Отказ может экономить на оплате коммуналки, говорится в письме.

Стоимость выпуска и доставки каждого счета за услуги ЖКХ в среднем составляет 16—23 рубля. При отказе от бумажных платежек размер возможной экономии на ЖКУ составит от 800 до 1 тыс. рублей в год, рассказал член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

По мнению экспертов, ввод запрета на распространение рекламы через платежки за ЖКУ — излишняя мера: за счет нее управляющим компаниям удается снизить стоимость формирования и распространения квитанций. Возможность рекламы должна остаться, особенно сейчас, когда отрасль ЖКХ требует дополнительных инвестиций из-за кризиса, считают эксперты. Сложность полного перехода отрасли ЖКХ на электронные платежки заключается в том, что у многих граждан, особенно у пенсионеров, до сих пор нет Интернета, компьютеров и смартфонов.