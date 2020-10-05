Банк России установил официальные курсы валют на 6 октября.

Курс доллара повысился на 3,66 копейки, составив 78,1281 рубля (78,0915 рубля на 5 октября). Курс евро вырос менее чем на 1 копейку до 91,6599 рубля (с 91,5779 рубля на 5 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,36 рубля (плюс 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:24 мск стоил 92,06 рубля (плюс 44 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 77,82 до 78,48 рубля за доллар и от 91,27 до 92,16 рубля за евро.