Доля просроченной задолженности по основным направлениям кредитования в российских банках продолжит расти. Такое мнение высказали в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги», где прогнозируют, что, в частности, в портфеле розничных банков медианный показатель (данные ссудной задолженности по РСБУ с любой просрочкой) может достичь 10% к концу 2020 года.

Увеличение просрочки в универсальных и корпоративных банках в связи с пандемией последует, скорее всего, уже в 2021 году, добавляют аналитики.

Согласно оценкам агентства, за период с 1 марта по 1 сентября 2020 года доля просроченной задолженности в портфеле розничных банков — монолайнеров заметно выросла, в результате они существенно опережают по этому параметру универсальные и корпоративные банки.

Для сопоставления эксперты разделили российские банки на три группы, исключив из анализа санируемые кредитные организации. «В каждой группе более 50% активов представлены соответствующими кредитными портфелями: розничные (физлица), корпоративные (юрлица и ИП) и универсальные (доля отдельных сегментов не превышает 50% портфеля)», — уточняют в НКР.

По расчетам агентства, за рассматриваемый период доля просроченной задолженности в розничных банках выросла сильнее, чем в других группах, — с 7,1% до 8,7%, прирост суммы задолженности составил 22,8%. В то же время в корпоративных банках наблюдался рост доли просрочки в портфеле с 3,8% до 4,2%, а в универсальных она не изменилась — 6,6%.

Ограничили рост просрочки в розничных банках продажи кредитов, которые увеличились в период пандемии, а также реструктуризация, указывают аналитики. Так, по данным Банка России, за период с 20 марта по 23 сентября общая сумма реструктуризации кредитов физических лиц превысила 767 млрд рублей, или 4% совокупного клиентского портфеля. При этом банки предоставили населению суммарно 112 млрд рублей поддержки в форме кредитных каникул.

«В текущей ситуации именно в розничных банках уровень просроченной задолженности наиболее показателен для оценки проблемных долгов, так как доля реструктуризаций в корпоративном портфеле банков значительно выше, чем в розничном: по данным Банка России, не менее 4,3 трлн рублей, или 12%», — рассуждают в НКР.



Агентство полагает, что на фоне снижения реальных доходов населения (на 8% во II квартале), а также замедления темпов восстановления экономической активности медианная доля просроченной задолженности в розничных банках на конец года может достичь 10%. В результате до конца года розничным банкам придется формировать дополнительные резервы по кредитам, что может оказать дополнительное давление на их рентабельность. Однако негативный эффект досоздания резервов может быть компенсирован ростом процентных доходов за счет снижения процентных ставок и повышения доступности кредитов для населения, ожидают эксперты.