Объединив усилия, компании обеспечили провайдерам платежных услуг возможность развертывания облачной инфраструктуры для роста и успеха их бизнеса и развития инноваций. MYHSM и Compass Plus в рамках сотрудничества предлагают быструю и гибкую реализацию проектов, что имеет в платежной индустрии ключевое значение как для финтех-стартапов, так и для банков уровня «tier 1». Возможность в течение нескольких недель пройти путь от определения концепции до тестирования и дальнейшей промышленной эксплуатации способствует сохранению конкурентоспособности клиента на рынке.

В рамках партнерства компании делают акцент на гибкость и масштабируемость, предлагая клиентам кастомизируемую платформу продуктов и сервисов, позволяющую создавать привлекательные, уникальные торговые предложения, работающие с полностью управляемыми платежными HSM-устройствами по модели подписки. Данная модель может быть реализована как для компаний, работающих на базе in-house-решений, так и для тех, кто пользуется услугами облачных сервисных сред, таких как AWS, Azure или Google.

MYHSM – это полностью управляемый, соответствующий требованиям стандарта PCI PIN сервис, обеспечивающий практически стопроцентную доступность по схеме active-active. Для этого сервис использует HSM Thales payShield версии 10K в нескольких центрах хранения и обработки данных как альтернативу эксплуатации финансовыми институтами собственных HSM-устройств силами своих сотрудников. Экономичный сервис органично вписывается в любую облачную стратегию, доступен по всему миру и избавляет клиентов от необходимости использования физической инфраструктуры.

Оптимизированная для работы в облаке, открытая платежная платформа TranzAxis от Compass Plus спроектирована таким образом, чтобы обеспечить возможность внедрения инноваций. Архитектура TranzAxis, разработанная с учетом потребностей современного, быстро меняющегося мира и способная отвечать на будущие вызовы, поддерживает различные модели развертывания для всех своих продуктов, в любой момент обеспечивая клиентам оптимальную гибкость.

Джон Крэгг (John Cragg), генеральный директор MYHSM, заявил: «Платежные HSM-устройства играют важную роль в обеспечении безопасности системы платежей, но при этом являются дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Это огромное бремя расходов, которого хотят избежать как банки, так и финтех-стартапы, и именно поэтому мы наблюдаем рост спроса на гибкие облачные услуги. Для MYHSM очень важно работать в связке со стратегическими партнерами, так как это позволит расширить способы использования HSM и обозначить преимущества облачных стратегий для платежной отрасли. Мы ценим сотрудничество с Compass Plus – прогрессивной, динамичной компанией, для которой инновации и клиенты находятся в центре внимания».

«В отличие от традиционных платежных платформ, TranzAxis не просто облачно совместимое, а оптимизированное для работы в облаке решение, с множеством встроенных функций и возможностей, к которым можно получить доступ одним лишь нажатием кнопки, – отметила Мария Ноттингем, исполнительный вице-президент Compass Plus. – Мы успешно внедряем облачные технологии с 2014 года и действительно понимаем, какие преимущества может дать облачная инфраструктура. Партнерство с такой компанией, как MYHSM, в полной мере использующей весь потенциал последних технологических достижений, является естественным и логичным продолжением нашей стратегии, направленной на развертывание облачных решений, что позволяет нашим клиентам использовать все доступные преимущества облачной инфраструктуры».

О Compass Plus:

Основной целью Compass Plus является создание и развитие платежных технологий, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Наши высококлассные решения обеспечивают всем клиентам – от стартапов до признанных лидеров рынка – возможность встать у руля своей собственной платежной экосистемы. В партнерстве с клиентами мы создаем передовые и по-настоящему уникальные продукты и сервисы, а наш богатейший опыт позволяет беспрецедентно быстро и легко выводить их на рынок.​