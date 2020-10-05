Мосбиржа опубликовала график работы в праздничные дни в 2021 году. Соответствующее сообщение размещено на сайте биржи.

Так, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 4—6 января, 8 января, 22 февраля и 5 ноября 2021 года.

«31 декабря 2020 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут. 1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 мая, 14 июня, 4 ноября 2021 года — выходные праздничные дни, торги в эти дни не проводятся. 20 февраля 2021 года — рабочая суббота, торги проводятся в обычном режиме», — сказано в релизе.

В остальные дни 2021 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику, заключили в Мосбирже.