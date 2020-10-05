На сентябрь Минфин анонсировал продажу валюты в объеме 54 млрд рублей.

Минфин в октябре направит на продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 126,9 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в октябре 2020 года, составляет 126,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября по 6 ноября 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей», — говорится в релизе.



Напомним, что на сентябрь (на период с 7 сентября по 6 октября) Минфин анонсировал продажу валюты в объеме 54 млрд рублей.