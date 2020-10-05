Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым сделать «все возможное и невозможное» для обеспечения прогнозных темпов роста ВВП в следующие три года на уровне больше 3%, иначе не получится достичь поставленных национальных целей.

«Прогноз Минэкономразвития по темпам роста ВВП России выше 3% в следующие три года. Но, по мнению некоторых экспертов, он выглядит очень оптимистично. Но я считаю, что нам нельзя допускать более низкого роста валового внутреннего продукта, иначе мы не обеспечим реализацию всех задуманных планов и национальных целей», — сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в СФ, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Поэтому нужно не рассуждать по поводу того, оптимистичный или неоптимистичный прогноз, а принимать все возможные и невозможные меры, чтобы обеспечить прогнозные темпы роста ВВП», — добавила она.

По мнению Матвиенко, сегодня правительству необходимо соблюсти баланс между оптимизацией бюджетных расходов и сохранением условий для роста российской экономики. «Значимую роль здесь должен сыграть недавно утвержденный общенациональный план восстановления экономики России. Он синхронизирован с проектом бюджета. При этом считаю, что нам следует активнее использовать потенциал институтов развития», — сказала Матвиенко.