Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о повышении налогов для компаний, которые выводят большие средства в офшоры, и снижении для тех, которые инвестируют в развитие и создание новых рабочих мест. По ее мнению, в таком случае налоговая система «действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие».

«Если они [компании] вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог», — сказала Матвиенко в понедельник на парламентских слушаниях в СФ, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Она также подчеркнула, что считает несправедливым, когда акционерам крупных компаний выплачиваются большие дивиденды, сумма которых в целом превышает размер бюджета крупного региона, но при этом такие компании выделяют очень скромные средства на модернизацию производств и на экологическую безопасность.