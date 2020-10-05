Новый механизм предоставления кредитов аграриям призван способствовать повышению конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции для ее экспорта. Программа предназначена для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, переработкой и последующей реализацией сельскохозяйственных товаров.

Кредиты по льготной ставке до 5% годовых предоставляются на финансирование оборотного капитала (сроком до года) и инвестиционные цели (на срок от 2 до 15 лет) согласно перечню, утверждённому нормативными документами Минсельхоза России.

Подробную информацию относительно льготного кредитования в рамках соглашения с Минсельхозом России, а также о других кредитных продуктах для бизнеса можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит» и Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).