Исследование по итогам III квартала 2020 года на основании данных поисковой системы Яндекс подготовил сервис Бробанк.ру.

Эксперты составили топ-50 самых популярных игроков рынка. Отмечается, что первая часть рейтинга осталась практически неизменна в сравнении со II кварталом, тогда как оставшаяся претерпела довольно сильные изменения, прежде всего, благодаря увеличению количества запросов.

Так, сразу восемь участников стали занимать более высокие места. В их числе – Банк «Кубань Кредит», который поднялся на три позиции.

В целом, аналитики наблюдают сокращение частоты поиска кредитных организаций. Этому, по их мнению, способствовало два фактора. Во-первых, сезонность: летом финансовая активность граждан снижается. Во-вторых, ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В III квартале они стали более лояльными, и ряд клиентов, которые предпочитают контактировать с банками офлайн, вновь вернулись к привычному варианту – обращению в офисы.