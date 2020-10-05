КБ «Кубань Кредит» по всем позициям вошел в первую сотню лучших кредитных организаций.

Так, по объему активов Банк занял 56-е место (107,567 млрд рублей), 69-е место – по объему собственного капитала (13,291 млрд), 58-е место – по приросту капитала с начала года (4,7% и 499,6 млн рублей), 38-е место – по объему средств физических лиц (70,601 млрд) и 59-е место – по объему розничного кредитного портфеля (15,193 млрд).

Результаты КБ «Кубань Кредит» - лучшие среди самостоятельных банков Краснодарского края.