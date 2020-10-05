Торжественное мероприятие по случаю знаменательной даты собрало более 40 ветеранов погранвойск, а также представителей городской администрации и других общественных объединений.

От имени Банка «Кубань Кредит» юбиляров поздравил помощник заместителя председателя Правления Роман Гребенников, отметив вклад организации в патриотическое воспитание молодого поколения, социально-правовую защиту пенсионеров и ветеранов службы, сохранение традиций пограничных войск.

В свою очередь председатель городского Совета ветеранов-пограничников Виктор Галкин поздравил Банк с прошедшим днем рождения и выразил благодарность КБ «Кубань Кредит» за регулярную поддержку, оказываемую ветеранскому движению.