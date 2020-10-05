Сегодня четверть века со дня образования отметила Общественная организация ветеранов (пенсионеров) пограничников г. Краснодара.
Торжественное мероприятие по случаю знаменательной даты собрало более 40 ветеранов погранвойск, а также представителей городской администрации и других общественных объединений.
От имени Банка «Кубань Кредит» юбиляров поздравил помощник заместителя председателя Правления Роман Гребенников, отметив вклад организации в патриотическое воспитание молодого поколения, социально-правовую защиту пенсионеров и ветеранов службы, сохранение традиций пограничных войск.
В свою очередь председатель городского Совета ветеранов-пограничников Виктор Галкин поздравил Банк с прошедшим днем рождения и выразил благодарность КБ «Кубань Кредит» за регулярную поддержку, оказываемую ветеранскому движению.
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