В торжественной обстановке специалисты дополнительных офисов вручили клиентам благодарственные письма и грамоты. Поздравления приняло и ООО «Таурас-М» – первый клиент Банка. Сотрудничество «Кубань Кредит» с предприятием началось в 1993 году и продолжается по сегодняшний день.

В настоящее время на обслуживании в Банке находится более 34 тысяч корпоративных и свыше 380 тысяч частных клиентов. «Кубань Кредит» дорожит доверием каждого из них и высоко ценит сложившиеся деловые взаимоотношения, стремится быть максимально открытым и доступным, практикует индивидуальный подход и старается всегда соответствовать их финансовым ожиданиям.