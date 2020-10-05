Банк «Кубань Кредит» поздравил и выразил слова благодарности постоянным клиентам и партнерам по случаю 27-летия со дня своего образования.
В торжественной обстановке специалисты дополнительных офисов вручили клиентам благодарственные письма и грамоты. Поздравления приняло и ООО «Таурас-М» – первый клиент Банка. Сотрудничество «Кубань Кредит» с предприятием началось в 1993 году и продолжается по сегодняшний день.
В настоящее время на обслуживании в Банке находится более 34 тысяч корпоративных и свыше 380 тысяч частных клиентов. «Кубань Кредит» дорожит доверием каждого из них и высоко ценит сложившиеся деловые взаимоотношения, стремится быть максимально открытым и доступным, практикует индивидуальный подход и старается всегда соответствовать их финансовым ожиданиям.
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