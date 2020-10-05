Соревнования собрали порядка 120 спортивных коллективов со всей страны. Самому старшему участнику на момент проведения матчей исполнилось 92 года - этот факт был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Женская команда «Виктория» представляла Краснодарский край в нескольких возрастных категориях. В группе 35+ и 55+ кубанские волейболистки заняли первые места и соответственно стали чемпионками России. Всего в одной ступени пьедестала остановились от итоговой победы спортсменки возрастной категории 50+. У них – «серебро» первенства.

В мужской группе 50+ в составе клуба «Отдушина-Краснодар» выступал прославленный российский волейболист Руслан Олихвер – серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира, чемпион Европы и победитель Мировой лиги. Участие именитого спортсмена помогло краснодарцам обосноваться в квартете сильнейших команд соревнования. Четвертое место гарантировало им выход в финал Кубка России по волейболу среди ветеранов, который запланирован на февраль 2021 года в Московской области. Там же на площадке со своими соперниками встретятся волейболистки «Виктории», занявшие призовые места на минувшем первенстве.