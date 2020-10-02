Если у вас есть дети, это уже возможность получить налоговый вычет. Как это сделать? Записывайте.

1. Что такое налоговый вычет?

Это сумма, на которую уменьшается ваша налоговая база, сгенерированная за определенный период. Налоговый период — один календарный год (с 1 января по 31 декабря). Налоговый вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Сумма вычета — это максимальная сумма расходов, установленная Налоговым кодексом, с которой вам вернется 13% налога.

2. У меня есть дети. Какой налоговый вычет я могу получить?

Стандартный вычет на несовершеннолетних детей можно получить у вашего работодателя. Распространяется на обоих родителей. Если у вас один ребенок, можно ежемесячно уменьшать налогооблагаемую базу на 1,4 тыс. рублей с дохода. Например, с зарплаты. Если появился второй ребенок, плюс еще на 1,4 тыс. рублей. Третий и далее — плюс еще по 3 тыс. рублей. Вычет на ребенка-инвалида — 12 тыс. рублей для родителей и усыновителей или 6 тыс. рублей для опекунов, попечителей и приемных родителей.

3. Этот вычет как-то зависит от моей зарплаты?

Да. Вычет на ребенка можно получить, пока ваш суммарный годовой доход не превысил 350 тыс. рублей. То есть, например, в первой половине года вы можете получать вычет до тех пор, пока доход менее 350 тыс. рублей. Как только доход превысит эту сумму, все, вычет прекращается.

4. Как я могу получить вычет на детей?

1. Чтобы получить вычет, необходимо подготовить копии документов:

- свидетельства о рождении или усыновлении ребенка,

- справки об инвалидности ребенка (если он инвалид),

- справки из образовательного учреждения о том, что ребенок обучается на дневном отделении (если он студент),

- паспорта или свидетельства о регистрации брака родителей.

2. Если вы единственный родитель у ребенка, то к первому комплекту нужна еще копия документа, удостоверяющего, что родитель является единственным:

- свидетельства о смерти второго родителя

- либо выписки из решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим,

- либо справки о рождении ребенка, составленной со слов матери по ее заявлению (по форме № 25, утвержденной постановлением правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 ),

- либо паспорта, удостоверяющего, что родитель не вступил в брак.

3. Если вы опекун или попечитель, необходимо к первому комплекту добавить копию:

- постановления органа опеки и попечительства или выписки из решения (постановления) об установлении над ребенком опеки (попечительства),

- договора об осуществлении опеки или попечительства,

- договора об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином,

- договора о приемной семье.

4. Дальше можно уже обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового вычета на ребенка и пакетом документов.

Бонус

Пример оформления заявления на налоговый вычет можно получить в бухгалтерии по месту работы.

Если вы сотрудник одновременно у нескольких работодателей, можете выбрать, у какого из них вам удобнее получать вычет.

Если вы хотите вернуть переплату по налогам за предыдущий период на детей, вы можете подать эти документы онлайн через личный кабинет налогоплательщика, указав это в «Стандартных вычетах».

Если вы единственный родитель у ребенка, то налоговый вычет в этом случае удваивается. Ограничения по доходу те же: 350 тыс. рублей.

Официальная информация по налоговым вычетам содержится в Налоговом кодексе, статьи с 218-й по 221-ю.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru