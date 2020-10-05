В минувшую пятницу глобальные рынки акций уходили от риска на фоне новостей о диагностировании коронавируса у Дональда и Меланьи Трамп, а также неспособности правительства США принять новый пакет финансовых стимулов. Предстоящее сокращение 32 тыс. сотрудников американских авиакомпаний спустя неделю после того как компания Disneyприняла решение сократить около 28 тыс. работников тематических парков развлечений усилили негативное настроение на рынках. Цены на нефть обвалились (Brent -3,1% до 39,62 долл./барр.) на фоне возобновления роста случаев Covid-19 и возможного возобновления карантинных мер, что негативно отразится на перспек тивы спроса. Российский рынок акций в пятницу находился под давлением – по итогам дня индекс РТС опустился на 2,3% до 1 148 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,3% до 2 852 пунктов; причиной снижения рынка оказались бумаги SBER LI (-10,0%) после наступления в пятницу экс-дивидендной даты по этим бумагам. Курс рубля сильно ослаб (-1,1% до 78,20 руб./долл.), вероятно, вполне ожидаемо реагируя на снижение цен на нефть.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх, однако пессимизм сохраняется: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет идти вверх на фоне надежд на выписку Д. Трампа сегодня днем, что смягчит политическую неопределенность, которая охватила мировые биржи в торговую сессию пятницы. Тем не менее, рост будет сдержанным на фоне быстрого роста инфицированныхCovid по всему миру и возобновления карантинных мер, которые тормозят восстановление экономики и неспособности США найти компромисс по новому пакету стимулов. Для России геополитический риск сохраняется высоким, так как протесты в Беларуси продолжаются,разрастается конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, угрожая выйти из под контроля. В целом мы ожидаем, что волатильность сохранится высокой.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Снижение инвестиций на 11,7% г/г и рост экспорта на 0,3% г/г – два позитивных сюрприза в структуре ВВП за 2К20; НЕОДНОЗНАЧНО Росстат представил первые данные о структуре ВВП за 2К20 по потреблению, которая указывает на снижение расходов домохозяйств на 22,2% г/г. Эта цифра ниже снижения оборота розничной торговли на 16% г/г, о чем сообщал Росстат ранее, и указывает на то, что больше всего в результате кризиса пострадали российские потребители. В результате доля потребления домохозяйств снизилась до 46,9% ВВП. В то же время инвестиции в основные средства снизились всего на 11,7% г/г в 2К20, что, на наш взгляд, отражает большую роль государственных проектов в инвестициях. По нашим оценкам, почти половина роста инвестиций с 2014 г. приходилась на инвестиционный рост в Москве, на Юге России и на Дальнем Востоке. Рост экспорта на 0,3% г/г – очень позитивный, однако неожиданный знак – мы объясняем это расширением связей России с Китаем и считаем его отражением быстрого восстановления китайской промышленности, однако мы удивлены тем, что сделка OPEC+ не оказала сколько-нибудь сильного эффекта на динамику экспорта. В целом структура ВВП указывает на то, что инвестиционная активность остается на удивление сильной, так же как и экспорт.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Транснефть (TRNFP, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ): финансовые результаты за 2К20 по МСФО; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Компания Транснефть в минувшую пятницу представила неоднозначные финансовые результаты за 2К20 по МСФО, продемонстрировав уверенную динамику результатов операционной деятельности и неизменную динамику EBITDA (она снизилась на 2,2% г/г до 115,6 млрд руб.), опередившую консенсус-прогноз агентства “Интерфакс” на 8,0%, в то время как чистая прибыль оказалась почти в два раза ниже консенсус-прогноза (15,2 млрд руб. против 29,3 млрд руб. соответственно), снизившись на 73% г/г на фоне убытка от обесценения активов в связи с недозагрузкой отдельных участков нефтепродуктопроводов. Выручка в целом совпала с консенсус-прогнозомрынка (228,3 млрд руб.), сократившись на 12,2% г/г на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка, что указывает на то, что опережение EBITDA, главным образом, связано с существенным сокращения затрат. Компания признала позитивный эффект на операционную прибыль в размере 10 млрд руб., который должен сохраниться в ближайшие месяцы, так как работы по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов были перенесены на более поздние сроки. Тем не менее, из-за сильного снижения объемов транспортировки жидких углеводородов (транспортировка нефти снизилась на 9%, нефтепродуктов – на 11%) компания признала убыток от обесценения на уровне 21 млрд руб. на фоне снижения загруженности мощностей трубопроводов, что оказало влияние на прибыль.С учетом коррекции на неденежные статьи (в том числе, валютный убыток), чистая прибыль за 2К20 составила 38,3 млрд руб., по нашей оценке, снизившись всего на 22,9% г/г(18,5% за квартал).Ниже строки операционной прибыли компания показала положительный СДП, который едва превысил нулевой уровень (0,6 млрд руб. против 15,8 млрд руб. в 2К19), так как ОДП за 2К20 едва смог покрыть капитальные расходы (45,1 млрд руб.). Что касается структурных подразделений бизнеса, сегмент НМТП показал относительно неплохую динамику – СДП составил 3,9 млрд руб., тогда как основное давление на денежные потоки оказал основной бизнес компании (так называемый сегмент Транснефти), который показал убыток на уровне -3,4 млрд руб. Тем не менее, поскольку менеджмент пересмотрел планы Группы по капиталовложениям, сосредоточив своё внимание на программе технического перевооружения и реконструкции существующих инфраструктурных мощностей объемом 230 млрд руб. (включая НДС), результаты стресс-теста показали потенциал снижения программы модернизации на 45,4 (19%) или на 27,1 млрд руб. (12%) на 2020-2021 соответственно с последующим переносом этих инвестиций на 2022-2025. С учётом этих изменений, мы считаем результаты умеренно позитивными на фоне сильной динамики операционных показателей и рассчитываем увидеть дальнейшую оптимизацию затрат в краткосрочной перспективе.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

MOEX (НА УРОВНЕ РЫНКА): операционные результаты за сентябрь 2020 г.; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Московская биржа (MOEX RX: НА УРОВНЕ РЫНКА) в минувшую пятницу представила операционные результаты за сентябрь 2020 г. Совокупный объем торгов в сентябре вырос на 28% г/г и на 15% м/м на фоне усиления волатильности. Это соответствует росту объемов торгов на 15% г/г за 3К и 9М20. Средние рублевые и долларовые балансы выросли на 20-119%г/г за 9М20, отражая рост объемов торгов и отчасти компенсируя давление, вызванное понижением ставок ЦБ и ФРС (ЦБ, возможно, продолжит понижать ставку). Мы считаем, что биржа продемонстрировала сильные результаты, которые указывают на то, что третий квартал подряд биржа демонстрирует рост комиссионных доходов более чем на 20% г/г, что также указывает на вероятность повышения нашей оценки прибыли на акцию по итогам 2020 примерно на 6%. Тем не менее, мы не видим катализаторов, которые бы вызвали рост акций значительно выше текущих уровней, учитывая уже высокие оценки стоимости и наш прогноз снижения дохода на акцию на 6% г/г в 2021П. После ралли на 83% с минимумов середины марта (тогда как индекс Московской биржи вырос на 35%), акции торгуются по высоким коэффициентам 15,3x / 16,3x P/E 2020/21П (это самый высокий уровень с начала 2018 г., предусматривающий премию 39% / 48% к средним мультипликаторам за последние пять лет) при дивидендной доходности на уровне 6,2% 2020П (против 7% в течение последних пяти лет).

Объемы торгов: Совокупный объем торгов в сентябре вырос на 28% г/г и на 15% м/м, что привело к росту на 15% г/г за 3К20 и 9М20. Объемы торгов акциями выросли на 89% г/г и на 8% м/м, что, возможно, отражает усиление волатильности в сентябре и введение вечерних торговых сессии. Оборот торгов на рынке облигаций вырос на 13% г/г и на 17% м/м в сентябре, отражая главным образом рост в 3,6 раз новых размещений ОФЗ / ОБР, тогда как корпоративная активность на рынках заемного капитала (DCM) сохранялась слабой (-28% г/г), однако улучшилась в сравнении с августом (+54% м/м). Объемы торгов на валютном рынке выросли на 19% г/г и на 10% м/м в сентябре благодаря главным образом динамике инструментов спот (+61% г/г и +35% м/м), вероятно, на фоне повышенной волатильности.Объем торгов репо вырос на 51% г/г и на 14% м/м в сентябре на фоне поддержки роста объемов торгов репо с ЦК и репо с КСУ. Объем торгов деривативами вырос на 56% г/г и на 32% м/м в сентябре за счет роста оборота торгов индексными и валютными фьючерсами, которые выросли соответственно в 2,7 раза и на 93% г/г, тогда как оборот торгов высокомаржинальными товарными фьючерсами снизился на 42% г/г. Клиентские балансы: Рублевые балансы, на которые приходится основная часть процентного дохода биржи, подскочили на 30% г/г и на 6% м/м в сентябре, отражая увеличение объемов торгов. Долларовые балансы подскочили на 89% г/г, тогда как снижение соответствующих балансов в евро на 47% г/г может быть связано с понижением ставки ФРС почти до нулевого уровня и ожиданиями нахождения ставки на этих уровнях некоторое время. В результате средние рублевые и долларовые балансы за 9М20 выросли на 20-119% соответственно г/г

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Ozon подал проект Заявления о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC); ПОЗИТИВНО для АФК “Система” Ozon объявил, что он подал проект Заявления о регистрации по форме Form F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с решением провести IPO обыкновенных акций. Ни количество акций, ни ценовой диапазон, ни сроки проведения IPO не известны. В минувший четверг агентство Reuters и The Bell сообщили со ссылкой на неназванные источники, что IPO Ozon может состояться уже в конце 2020 г., или в начале будущего года. В качестве потенциальной оценки стоимости компании в ходе IPO называются цифры от $3 до 5 млрд, средства от размещения, вероятно, пойдут на дальнейшее развитие компании. Одновременно с Ozon, в СМИ также сообщается об IPO IVI (ведущий российский онлайн кинотеатр), которое может состояться до конца этого года. Заметим, что последние два года один из мажоритарных акционеров Ozon, АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ), которой принадлежит примерно 43% акций компании, указывал на то, что IPO Ozon может состояться через два-три года, когда его бизнес приблизится к уровню безубыточности. Согласно последним заявлениям менеджмента, сроки выхода на уровень безубыточности Ozon зависят от дальнейших сценариев роста компании; 2023 г. – наиболее реалистичный ориентир (напомним, что Яндекс намерен вывести на уровень безубыточности Яндекс.Маркет также в 2023 г.). Мы считаем, что решение провести IPO ранее запланированных сроков может быть вызвано: 1) более амбициозной в сравнении с предыдущей стратегией роста Ozon на 2021 г. и последующие годы (возможно, в ответ на недавно заявленные амбиции Яндекс.Маркета), которую АФК “Система” и Barings Vostok не смогут профинансировать за счет собственныхсредств, при условии, что стратегический инвестор не будет найден (этим летом в СМИ курсировала информация о потенциальном интересе Сбера к этому активу); 2) опасениями по поводу второй волны Covid-19 и возобновления карантинных мер и, как следствие, дополнительными драйверами роста сегмента e-commerce. При таких обстоятельствах инвесторы, скорее всего, должны будут проигнорировать текущий негативный профиль Ozon по EBITDA; 3) геополитической ситуации, так как президентские выборы в США ведут к сильной неопределенности в мировой экономике и на рынкахкапиталов. В целом информация об IPO, вероятно, позитивно отразится на настроении инвесторов к SSA/AFKS в краткосрочной перспективе. SSA выросли в цене на 10,3%, тогда как акции AFKS прибавили 5,8% в пятницу на фоне этих сообщений.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)