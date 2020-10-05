Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Агропромкредит» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкими показателями рентабельности, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении «Эксперт РА» .

Базирующийся в Москве КБ «Агропромкредит» занимается расчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц, напоминают в агентстве. Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка. Для него характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено преобладанием в активах высоколиквидных, но низкодоходных компонентов. Кроме того, агентство обращает внимание на высокую иммобилизацию капитала вложениями в имущество, представленное в том числе земельными участками, не используемыми в основной деятельности. Клиентская база представлена всего 22 заемщиками-юрлицами, что оказывает негативное влияние на текущий уровень рейтинга. Бизнес-модель банка в существенной степени зависит от деловых связей ключевого акционера Артема Бикова, следует из релиза.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне, в то же время агентство обращает внимание на существенное снижение величины капитала в первом полугодии 2019 года (примерно на 22%), что было связано с переоценкой стоимости ряда активов, в том числе недвижимости. Рентабельность бизнеса находится на низком уровне.

Наибольшую долю в активах банка занимают высоколиквидные вложения (43% валовых активов), в том числе краткосрочные депозиты и остатки на счетах в Банке России, средства на межбанковском рынке, а также наличные денежные средства. Ссудная задолженность юрлиц на начало августа составляла 27% валовых активов, она характеризуется адекватным качеством. На ссуды, выданные физлицам, приходится около 5% активов, просрочка находится на приемлемом уровне. «Вместе с тем уровень ретроспективной дефолтности ссуд не полностью отражен на балансе банка в текущий момент, так как в 2018—2019 годах банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности, что привело к улучшению показателей качества кредитного портфеля», — указывают аналитики.

Комфортная позиция по ликвидности обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется повышенной зависимостью от средств физлиц.



«Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине низких показателей рентабельности, негативной динамики величины капитала в 2019 году, а также наличия на балансе банка существенной величины непрофильных активов. Кроме того, по мнению агентства, корпоративное управление в банке характеризуется высокой концентрацией на фигурах ключевого акционера и топ-менеджмента. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития до 2022 года, которая не предполагает существенного изменения бизнес-модели, при этом эффективность реализации данной стратегии, по мнению агентства, ограничена узкой клиентской базой, а также существенной зависимостью от деловых связей акционера банка», — отмечается в релизе.

