Проектный комитет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на прошлой неделе утвердил его структурные изменения, предложенные Минэкономразвития, пишет «Коммерсант» . Правительство предполагает поддерживать самозанятых и заниматься стимулированием роста МСП в одной экосистеме — цифровая платформа поддержки будет единой для всего сектора. Ожидается также донастройка налоговой системы для «бесшовного» перехода МСП к стандартным налоговым режимам.

Теперь проект состоит из четырех федеральных проектов под руководством куратора МСП в Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой. Ведомство применяет в схеме поддержки МСП подход, аналогичный поддержке инноваций. Это единая цифровая платформа, вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес в механизме предакселерации, центральный проект по акселерации субъектов МСП и отдельный проект, адресованный самозанятым, хотя они тоже рассматриваются и как ступень в эволюции малых компаний.

Сейчас в секторе МСП заняты 21,16 млн человек, включая 1,2 млн самозанятых. Цель нацпроекта теперь — занятость к 2024 году в секторе 23 млн человек, численность самозанятых к этому времени — 2,1 млн человек. Федеральный проект по предакселерации предполагает, что число вновь создаваемых субъектов МСП вырастет с нынешних 760 тыс. до 1,067 млн в 2024 году. В федпроекте, посвященном акселерации малых компаний, контрольные показатели по росту их средней выручки — 3,75% в год при средней численности занятых на одного субъекта МСП 3—3,16 человека.

Сильно растет только один из главных показателей нынешней схемы поддержки МСП — закупки крупнейших заказчиков (преференциальные госзакупки и закупки госкомпаний): с 3,5 трлн рублей в 2020 году до 5 трлн рублей в 2024 году. Нацпроект ставит реалистичные задачи для цифровой платформы МСП и числа ее пользователей: рост с 200 тыс. в 2021 году до 500 тыс. в 2024 году.