Заместителем председателя Банка России с 12 октября назначен Михаил Алексеев. Он будет курировать департамент наличного денежного обращения, деятельность Объединения «Росинкас». Также планируется, что Алексеев возглавит совета директоров УК ФКБС, сообщает пресс-служба регулятора.

«После почти трех десятков лет, проведенных в коммерческом банковском бизнесе, я рад снова вернуться на службу и влиться в команду Центрального банка. Я приложу все свои знания, навыки и умения, чтобы оправдать высокое доверие, которое мне оказано», — сказалАлексеев, комментируя свое назначение.



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ заинтересован в привлечении профессионалов российской финансовой индустрии.

«Михаил Юрьевич обладает огромным опытом успешной работы в банковском бизнесе и на государственной службе, его назначение должно способствовать совершенствованию системы наличного денежного обращения в стране, повышению качества управления банками, находящимися в ведении управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, активизации их предпродажной подготовки и реализации потенциальным инвесторам», — цитирует Набиуллину пресс-служба регулятора.