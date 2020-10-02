Участники рынка торговли не считают систему реальной альтернативой эквайрингу: значительная часть крупных банков до сих пор не оказывает услуги оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам, а подключение может занимать долгое время, пишет «Коммерсант» .

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уверен, что пока СБП не может являться полноценной альтернативой интернет-эквайрингу, поскольку C2B-сценарий оплаты (клиент — бизнесу) не поддерживается большинством банков. По его словам, лишь половина из системно значимых банков предоставляют такие услуги. К тому же процесс внедрения нового сервиса растягивается на несколько месяцев, в том числе и на стадии пилотных проектов для нескольких объектов, отметил Соколов.

По данным ЦБ, в сентябре объем платежей по QR-коду через СБП вырос более чем вдвое до 390 млн рублей. Количество предприятий, подключенных к сервису, увеличилось с 25 тыс. до 40 тыс., число банков-участников, поддерживающих оплату по QR-кодам, — с 14 до 22. По словам банкиров, после того как ЦБ ввел ограничения на размер эквайринговой комиссии для ряда направлений интернет-торговли в размере 1%, многие компании заморозили работу по подключению к СБП, где комиссия составляет 0,4—0,7%. После того как регулятор подтвердил, что с 1 октября комиссии вернутся к прежнему уровню, то есть вырастут до 2—3%, интерес к оплате через СБП оживился.