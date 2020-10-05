В рамках акции «Калейдоскоп скидок», посвященной 30-летию, банк «Санкт-Петербург» снижает ставку рефинансирования . Предложение будет действительно с 5 по 11 октября 2020 года.

Для зарплатных клиентов минимальная ставка составит 6,5% годовых при сумме от 2,5 млн до 3 млн рублей и 7,5% годовых — от 50 тыс. до 2,5 млн рублей, для пенсионеров максимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей по ставке 7,5% годовых; для прочих заемщиков — 8,5% годовых до 1,5 млн рублей и 7,5% годовых — свыше. Срок финансирования — от одного года до семи лет без обеспечения.

Важное условие — предоставление документов о погашении рефинансируемых кредитов, до этого момента ставка устанавливается на 5 процентных пунктов выше базовой.

Рефинансировать возможно до пяти рублевых кредитов ( потребительский кредит , автокредит и ипотеку , а также задолженность по кредитным картам ) при условии отсутствия непогашенных просроченных платежей на дату подачи заявки, срок обслуживания кредитов — не менее шести месяцев и до конца действия рефинансируемых договоров осталось не менее одного месяца; остаток задолженности по рефинансируемым кредитам — не менее 20 тыс. рублей.

«Условия привлекательные, оттого и ограниченные, срок действия предложения — всего семь дней, радует, что подтвердить доход заемщики смогут не только справкой 2-НДФЛ, но и по форме банка, а также выпиской из ПФР, так как кредит целевой, обязательно потребуются документы, содержащие информацию о рефинансируемых кредитах, в остальном порядок прост, заявку можно подать любым удобным способом — на сайте банка, в офисе или позвонив на горячую линию банка», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.