Банк «Открытие» запустил оформление ипотечных кредитов с доставкой. На сегодняшний день полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: «Новостройка» и «Рефинансирование». Обе услуги пока доступны только в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы оформить ипотеку, достаточно заполнить заявку и загрузить необходимые документы на сайте банка. После получения одобрения от банка клиенту необходимо будет подготовить необходимые для сделки документы и назначить встречу с представителем банка», — говорится в релизе.

Оформление сделки занимает около 1,5 часа: представитель банка помогает клиенту подписать комплект документов и консультирует по возникающим вопросам.