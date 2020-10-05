К бывшим контролирующим лицам банка «Югра» подан новый иск. Об этом на днях сообщил истец — Агентство по страхованию вкладов.

Заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 29 сентября. Ответчиками по иску значатся пять физических лиц и 14 компаний. Сумма требований составляет почти 317,105 млн долларов, что, как уточняется, составляет в российской валюте исходя из курса на 1 сентября 2020 года (73,8 рубля за доллар) около 23,404 млрд рублей.

Среди ответчиков значатся, в частности, Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием ), Наталия Гребешева, входившая в правление банка, АО «Комплексные инвестиции» (эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке), АО «Нефтяная компания Дулисьма» (в начале лета сообщалось, что суд отказал банку «Югра» в лице АСВ в банкротстве этой компании Хотина).

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.