В ближайшие три года из-за недополучения средств с рынка могут уйти небольшие провайдеры фиксированного доступа к Интернету, пишут «Известия» . Только в 2021-м могут закрыться сотни компаний, прогнозируют опрошенные аналитики. В сентябре Центробанк зафиксировал снижение денежного потока компаний на 21—40%, если сравнивать с обычным уровнем входящих платежей. В среднем поступление платежей в различных отраслях экономики страны, по последним данным ЦБ, показывает снижение на 6,4%.

Источник в одном из крупных провайдеров отметил, что существенно выросли требования клиентов к качеству и стабильности доступа к Интернету, а также к обслуживанию. Небольшие операторы не всегда могут обеспечить его должный уровень и непрерывность обслуживания, поэтому часть клиентов переходит к крупным провайдерам. Другой собеседник рассказал, что абоненты все больше переключаются на дешевые тарифы, а также чаще отказываются от дополнительных сервисов. У операторов широкополосного доступа к Интернету наблюдается тренд на подключение одной услуги — Интернета или телевидения. Комплексные предложения пользуются спросом только при существенной скидке, добавил он.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, растет финансовая нагрузка на операторов. Они, например, несут расходы по выполнению требований так называемого закона Яровой, не исключено, что провайдеры будут платить управляющим компаниям за доступ к инфраструктуре дома для размещения сетей связи. Эта инициатива сейчас прорабатывается. Перед компаниями встает выбор: либо объединиться с более крупным игроком, либо закрыть свой бизнес. Уход провайдеров с рынка возможен, также считает аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко. В таком случае абоненты обычно переходят к более крупному игроку, чаще всего к «Ростелекому».

Генеральный директор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко считает, что в условиях снижающихся доходов и роста требований регуляторов некоторые провайдеры предпочтут продать свой бизнес. Он отметил, что уже наблюдает активизацию таких процессов в этом году. Но большая часть операторов предпочтет уйти в серую зону, полагает эксперт. Юридически компании будут посредниками между более крупными провайдерами и абонентами, а фактически — оказывать услуги связи, при этом не выполняя требования регуляторов, в том числе и «закона Яровой», уверен он.