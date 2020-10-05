Сбой в Альфа-Банке, произошедший 1 октября, затронул банкоматную сеть и привел к задержке платежей по кредитам у некоторых клиентов. Банк пообещал компенсировать начисленные проценты пользователям, которые вышли за льготный период из-за технических проблем.

Всплеск жалоб на проблемы при внесении средств через банкоматы произошел 1 октября. В тот же день Альфа-Банк сообщил о сбое в работе сервисов . Однако спустя пять дней пользователи «Народного рейтинга» сообщают, что внесенные через банкомат средства до сих пор не зачислены на счет: об этом, например, пишут посетители Банки.ру из Самары и Санкт-Петербурга .

Некоторые клиенты из-за сбоя не успели внести платеж в льготный период, и им были начислены проценты за пользование кредитными средствами. «На следующий день заканчивался срок льготного периода, деньги так и не упали, а проценты начислили, хотя в претензии я указывала этот момент!» — рассказывает пользователь из Уфы под ником Elvina.Yakupova1990.

В Альфа-Банке пояснили, что при сбое в банкомате на зачисление средств в среднем нужно четыре-пять дней. «Клиенты не несут потерь в случаях, когда из-за задержки зачисления денег, внесенных через банкомат вовремя, возникают лишние проценты, выход за льготный период и т. д., — все это компенсируется клиенту по обращению в контактный центр банка», — отметили в пресс-службе кредитной организации.

