Ананьев пока не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.
Следственный комитет пока не предъявлял обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву по делу о даче взяток руководству ПФР. Об этом сообщил адвокат Алексей Кирсанов.
«Нам известно из СМИ о том, что дело возбуждено, однако никакого статуса у Алексея Ананьева нет — он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым», — сказал защитник.
Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Ананьева возбуждено дело о даче взяток руководящим сотрудникам Пенсионного фонда за покровительство при заключении госконтрактов.
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