В связи с празднованием Дня образования Республики Адыгея понедельник, 5 октября 2020 года, объявлен нерабочим днем для дополнительных офисов Банка «Майкопский» (г. Майкоп, ул. Лермонтова, 16 / Пролетарская, 267) и «Энемский» (п. Энем, ул. Перова, 75).

Кроме того, по причине отключения электроэнергии в период с 08:00 до 18:00 часов не будет работать ДО «Темрюкский» (г. Темрюк, ул. Чернышевского, 57а).

Напоминаем, что в случае необходимости вы можете воспользоваться банковскими услугами через дистанционный сервис «Кубань Кредит Онлайн».