Банк «Восточный» предлагает клиентам присоединиться к акциям платежной системы «Мир» и сэкономить на парковке за счет кешбэка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По условиям акций при оплате парковки картой банка «Восточный» платежной системы «Мир» можно получить 10% кешбэка в Москве и 20% кешбэка в Ростове-на-Дону. Кешбэк начисляется только при пополнении парковочного счета через мобильное приложение или сайт парковочного пространства», — говорится в релизе.

Чтобы принять участие в акции и получить кешбэк, нужно:



1) Пополнить парковочный счет картой банка «Восточный» платежной системы «Мир» в приложении «Парковки Москвы» или «Парковки Ростова-на-Дону» или на сайтах.

2) Получить кешбэк на свою карту: 10% за оплату парковки в Москве и 20% — в Ростове-на-Дону.

Акции действуют до 31 декабря 2020 года.

В банке напоминают, что клиентам банка «Восточный» доступны как дебетовые , так и кредитные карты на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на оформление можно на сайте либо в любом отделении банка «Восточный».