Почти половина россиян (41%) хочет открыть на пенсии собственный бизнес, и четверть из них мечтает о мини-отеле на берегу моря. Об этом свидетельствуют данные исследования «СберНПФ» и портала «Рамблер», которые хотели выяснить, планируют ли россияне отдыхать на пенсии, или после 60 активная жизнь только начинается.



Половина респондентов (50%), отвечая на вопрос «Зачем открывать бизнес после выхода на пенсию?», указали, что хотели бы получать достойный доход. Четверть респондентов (23%) таким образом хочет занять себя, пока есть силы и время. Каждый седьмой (14%) собирается оставить детям семейный бизнес. 7% россиян думают применить в бизнесе опыт и знания, полученные до пенсии, 6% — монетизировать хобби, на которое не хватало времени из-за работы. При этом сейчас подавляющее большинство опрошенных (88%) предпринимателями не являются.

Четверть россиян хотели бы после завершения трудовой карьеры открыть мини-отель, каждый пятый (18%) собирается завести интернет-магазин, 15% респондентов мечтают о кафе, ресторане или баре. Также россияне интересуются ремонтными мастерскими (открыть такую хотели бы 11% опрошенных), автосервисами (9%), службами доставки (6%), салонами красоты и фитнес-клубами (по 4%).

Большинство россиян (40%) отметили, что пока не владеют стартовым капиталом для открытия своего бизнеса, однако каждый пятый опрошенный уже находится в процессе его активного формирования. 16% респондентов уверены, что к пенсии сумеют собрать необходимую сумму, а 12% собираются открывать бизнес без первоначальных вложений или на кредиты.

Около трети россиян рассчитывают получать от предпринимательской деятельности на пенсии 100—200 тыс. рублей в месяц. Столько же опрошенных планируют ежемесячный доход в размере 50—100 тыс. рублей. Каждый шестой (17%) надеется на сумму в пределах 50 тыс. рублей в месяц, 15% россиян — на 200—500 тыс. рублей. На ежемесячный доход в размере более полумиллиона рублей рассчитывают 10% респондентов.

Опрос проводился в сентябре 2020 года среди более чем 2,1 тыс. пользователей портала «Рамблер» трудоспособного возраста со всей России.

