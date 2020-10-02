Клиенты Промтрансбанка с персональным кредитным рейтингом (ПКР) смогут получить кредит с пониженной ставкой. Для заемщиков с ПКР более 830 баллов снижение ставки составит 7 процентных пунктов, говорится в релизе финучреждения.

«Промтрансбанк приступил к выдаче потребительских кредитов в рамках новой кредитной программы на основе персонального кредитного рейтинга, разработанного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Теперь клиенты банка смогут получать потребительские кредиты по ставке, которая зависит от величины их рейтинга, рассчитанного в НБКИ», — отмечается в сообщении.

ПКР вычисляется на основании данных, содержащихся в кредитной истории гражданина, и является числовым выражением ее качества. Шкала рейтинга — от 300 до 850 баллов. При этом клиенты с высоким уровнем ПКР получают пониженную ставку. Так, самая низкая процентная ставка по потребительскому кредиту Промтрансбанка составляет от 8,9% и предлагается заемщикам с высоким значением ПКР (830—850 баллов).