Введение на всей территории Российской Федерации «прямых выплат» по больничным потребует в 2021 году почти 52 млрд рублей. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС проекте общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, от 22 сентября 2020 года, представленном к заседанию правительства 23 сентября. Подлинность документа подтвердил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

«Введение «прямых выплат» по больничным листам и выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей. <…> 51,9 млрд рублей», — говорится в тексте и уточняется, что это бюджет на 2021 год.

Ранее сообщалось, что планируется повышение эффективности мер социальной поддержки и уточнение критериев нуждаемости в целях повышения доступности социальной помощи. В частности, планируется новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей.