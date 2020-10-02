Премьер-министр России Михаил Мишустин официально продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года. Он распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса.

Мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября. Он также распространялся на системообразующие и стратегические предприятия.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям», — говорится в сообщении правительства.

Как сообщал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, пока не планируется продлевать его на более длительный срок. Технически такая возможность есть, и правительство может продлевать мораторий неограниченное количество раз.

Замминистра также рассказал, что за время действия предыдущих запретов на возбуждение дел о банкротствах были сформированы программы поддержки в том числе стратегических компаний и подписаны кредитные соглашения с объемом господдержки более 213 млрд рублей. Поэтому, пояснил Торосов, для таких предприятий было решено не продлевать мораторий.