Банк России готовит законопроект, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

«Мы сейчас готовим проект закона, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов. Закон будет содержать и правила, которые будут ограничивать мисселинг (ряд недобросовестных практик продаж, введение потребителей в заблуждение относительно свойств финпродукта. — Прим. ред.), и наказание, если этот мисселинг выявлен», — сказал Швецов в ходе выступления в рамках дня открытых дверей Банка России.

«Параллельно в рамках имеющихся полномочий с каждым крупным финансовым учреждением, который замечен в мисселинге, у нас есть дорожные карты по исключению этого явления из деятельности финансовых организаций», — добавил Швецов.

Также Швецов обратился к слушателям с просьбой информировать ЦБ о случаях мисселинга.

«У меня к вам просьба, если вы столкнулись с мисселингом, не постесняйтесь, не поленитесь проинформировать об этом Центральный банк, чтобы ЦБ мог надавить на провайдера услуг, допустившего мисселинг, и не допустить попадание в ловушку следующих клиентов, которые только выходят на финансовый рынок и не очень в этом разбираются. Ваша помощь нам здесь чрезвычайно будет полезна»,— сказал он.