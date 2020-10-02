Банк России не планирует предоставлять владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) возможность заводить на них валюту, рассказал первый зампред Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в субботу.

«Общая политика и Минфина, и Центрального банка — на девалютизацию. Мы не будем стимулировать инвестиции в иностранную валюту и инвестиции в иностранные финансовые инструменты с индивидуальных инвестиционных счетов», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы исходим из того, что ИИС — это налоговая льгота, которую предоставляет Министерство финансов для инвесторов, которые инвестируют в Россию. Инвестиции в российские акции, облигации, корпоративные, государственные осуществляются в рублях», — добавил первый зампред ЦБ.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей). По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей.