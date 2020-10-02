После пандемии основная категория российских заемщиков МФО не изменилась: как и в 2019 году, это представители торговли и сферы услуг. Таковы данные исследования м икрокредитной организации Creditter.



«Причем на лидерские позиции клиенты, занятые в данных областях, вышли еще в 2017 году, и ситуация не меняется уже четыре последних года. Так, если в 2017 году на их долю приходилось 24,5% и 23,3%; в 2018 году — 26% и 25%, в 2019 году — 27,3% и 26%, то в период январь — сентябрь 2020 года — 20% и 15% соответственно. Замыкают тройку лидеров работники производства с долей в 12%. На четвертом месте — государственные служащие с долей 9,5%, на пятом — строители (6%)», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, реже всего потребность в микрокредитовании испытывают специалисты, занятые в сфере маркетинга и консалтинга. На их долю приходится 0,7—0,8% от общего количества одобренных компанией заявок. Данная картина также не меняется с 2017 года.

В Москве средняя сумма займа составила 11 500 рублей, в Санкт-Петербурге — 11 тыс. рублей, Саратове — 10 500 рублей, Екатеринбурге — 10 450 рублей, Новосибирске — 10 350 рублей, Ростове-на-Дону — 10 300 рублей, Перми — 10 250 рублей, Липецке — 10 200 рублей и Воронеже —10 тыс. рублей, заключили в Creditter.