Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников офисов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором обязал столичных работодателей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отправить с 5 октября на удаленную работу не менее 30% работников.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сообщил Ефимов.

По его словам, переход сотрудников на «удаленку» касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах. «Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», — подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики.

Всего с понедельника на удаленную работу должны перейти порядка 1,8—2 млн человек, отметил Ефимов. «Если брать от общего количества работающих в городе Москве, треть — это порядка 2,5 млн человек. При этом если исключить из этого количества сотрудников предприятий промышленности, общественного питания и сферы услуг, где невозможно сократить, то где-то порядка 1,8—2 млн человек должны перейти в режим удаленной работы», — пояснил он.

«Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний», — добавил он.