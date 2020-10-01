Платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона, пишет «Коммерсант» . На это банкам отведен год. Из письма следует, что с 30 сентября 2021 года Visa Direct эквайеры и эмитенты обязаны будут использовать идентификатор (номер мобильного телефона) для пополнения карты в качестве дополнительной опции для данных получателя.

Таким образом, Visa фактически вступает в прямую конкуренцию с Системой быстрых платежей (СБП) Центробанка, которая предусматривает переводы между гражданами по номеру телефона, считают источники издания. По их мнению, Visa может отвоевать у СБП долю рынка переводов по номеру телефона.

Как пояснили в пресс-службе компании, Visa регулярно и своевременно информирует своих клиентов о всех технических требованиях, необходимых для реализации на стороне банков правильной работы платежных решений в рамках платежной системы. В данном случае речь идет о требованиях для банков—участников платежной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона, отметили там.

По словам банкиров, таким образом, до 2022 года Visa придется бороться с СБП за переводы по номеру телефона свыше 100 тыс. рублей в месяц. Переводы до 100 тыс. в рамках СБП бесплатны, но после 2022 года станут платными, отмечают они. Как поясняет один из собеседников издания, если Visa сделает переводы по номеру телефона, она сможет снизить комиссию для банков, а те — снизить для клиентов до 0,5%. У СБП переводы до 100 тыс. рублей с 1 января 2022 года будут платные, и Visa сможет побороться с СБП, полагает представитель крупного банка.

Банки в проекте Visa заинтересованы. Кредитные организации планируют развивать прежде всего те сервисы переводов, которые будут удобны для клиента и будут обладать низкой себестоимостью, указали банкиры.