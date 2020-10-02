Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в пятницу направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить до 1 марта 2021 года кредитные каникулы для организаций в сфере детского и семейного отдыха.

«В сфере организации детского и семейного отдыха для всех организаций необходимо рассмотреть и такую меру поддержки, как продление банками программы кредитных каникул до марта 2021 года по выплатам кредитов компаниям, занимающимся организацией детского и семейного отдыха», — отметил сенатор в письме.

Он добавил, что «необходимо рассмотреть предоставление детским оздоровительным лагерям в 2020 году таких мер поддержки, как оплата 50% услуг ЖКХ, освобождение налога на имущество организаций, субсидия на мероприятия по подготовке летних оздоровительных лагерей к летнему сезону-2020 (плановый ремонт, закупка оборудования)».

Кутепов отметил, что весенние смены во многих круглогодичных лагерях не открылись в связи с режимом повышенной готовности в регионах, введенных из-за пандемии. По его словам, такие лагеря проводили работу по подготовке территории к приему детей, родители бронировали путевки, за которые потом организациям отдыха пришлось возвращать деньги или переносить бронь на другие смены.

«Детские летние лагеря фактически открылись только с июля. К этому времени была продана большая часть коммерческих путевок. Те туристические фирмы, которые обеспечивают заполняемость детских летних лагерей, чтобы получить приемлемую цену на путевки, оплатили в период февраль — март от 30% до 50% от стоимости всех путевок за определенное количество мест», — подчеркивается в письме.

По словам Кутепова, из всех мер поддержки организациям детского отдыха фактически удалось лишь получить субсидии на сохранение штатной численности в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Льготные кредиты под 0% получила только одна организация из десяти, а кредит под 2% не был выдан никому из опрошенных организаций.