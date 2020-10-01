Старший вице-президент СберБанка Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций, уходит из кредитной организации. Об этом накануне сообщили в «Сбере».

Как поясняется, Шкипин принял решение покинуть банк по личным причинам. Он продолжит исполнение своих обязанностей до назначения нового руководителя департамента.

Первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис отметил вклад Шкипина в реализацию проектов по выводу на рынок нового бренда «Сбер», открытию принципиально нового формата отделений, в запуск проектов «СберИндекс» и «СберПресс».



«Виктор принял решение на данном этапе своего жизненного пути покинуть нас по личным причинам, но я надеюсь, что в будущем мы найдем возможности для продолжения сотрудничества с ним», — добавил Хасис.