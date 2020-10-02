Совкомбанк в рамках реализации антикоррупционных мероприятий выявил факт внутреннего мошенничества. «В рамках реализации антикоррупционной стратегии служба безопасности Совкомбанка пресекла попытку мошеннических действий со стороны сотрудника кредитного отдела корпоративного блока», — сообщили в кредитной организации.

Там рассказали, что «в ходе оперативной реакции на сигнал клиента сотрудниками банка была обнаружена и пресечена попытка мошеннических действий со стороны менеджера кредитного отдела в рамках выдачи льготного кредита юридическому лицу по программе поддержки малого бизнеса по постановлению правительства РФ 696-П. В настоящее время данный сотрудник банка отстранен от работы, специалисты службы безопасности проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента».

«Особый цинизм в том, что попытка мошенничества связана с выдачей кредита организации, работающей в сфере образования и детского досуга, в рамках государственной программы 696-П, разработанной для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, — комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. — Это вызывает шок и отвращение. Мы выражаем глубокую признательность за своевременный сигнал о данном инциденте и приносим извинения за доставленные неудобства нашему клиенту. Мы рады, что действия данного сотрудника не привели к негативным последствиям для клиента».

По заявлению банка сотрудниками полиции уже проводится проверка по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (речь о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения), максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.



«В своей работе банк придерживается стратегии нулевой толерантности к коррупции и в случае официального подтверждения попытки мошеннических действий будет добиваться возбуждения уголовного дела и сурового наказания для данного недобросовестного сотрудника», — подчеркивается в сообщении.