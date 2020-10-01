Сергей Соколов вошел в правление Московского Индустриального Банка и назначен на должность заместителя председателя правления. Об этом сообщили в пятницу в МИнБанке, уточнив, что Соколов назначен решением совета директоров после предварительного одобрения его кандидатуры Центробанком РФ.

В новой должности Соколов будет курировать блок по работе с проблемными активами. Также в его введении будут находиться правовые вопросы и вопросы управления имуществом.

Сергей Соколов родился в 1974 году в Ярославле. В 1995-м окончил Владимирский государственный университет по специальности «экономика и управление предприятиями машиностроения», в 1999-м — аспирантуру Владимирского государственного педагогического университета по специальности «политическая экономия». В 2015 году получил дополнительное профессиональное образование в Международной школе бизнеса Финансового университета при правительстве РФ (Executive MBA).

В период с 2004 по 2017 год Соколов работал в Росбанке, последние пять лет из этого периода занимал должность регионального директора Московского филиала. С 2017 по 2019 год отвечал за развитие продаж московской сети дополнительных офисов Газпромбанка. С июля 2019 года по сентябрь 2020-го занимал должность старшего вице-президента банка «Международный Финансовый Клуб».

