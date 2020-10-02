СберБанк и компания Catering Vnukovo (ООО «Скай Фуд Внуково») запустили сервис безналичной оплаты товаров на борту воздушного судна. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московского банка «Сбера».

«Для эффективной реализации проекта специалисты банка доработали программное обеспечение мобильной онлайн-кассы с эквайрингом, — рассказали в «Сбере». — Основная техническая проблема — отсутствие доступа в Интернет во время полета — была решена с помощью технологии офлайн-трансакций. Во время полета все совершённые операции накапливаются в POS-терминале, а по приземлении воздушного судна происходит процессирование всех офлайновых операций, проведенных на борту».



«Мы рады, что стали первыми, кто предоставил данный сервис на российском авиационном рынке. Разработанные совместно со специалистами СберБанка кассовые решения позволяют авиакомпаниям и нам значительно ускорить и упростить процедуру обслуживания пассажиров на борту воздушного судна и предоставить необходимый на сегодня сервис по продаже питания, товаров и услуг», — прокомментировал управляющий директор ООО «Скай Фуд Внуково» Юрий Судомоев.

