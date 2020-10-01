Вице-президент СберБанка , директор по росту бизнеса экосистемы SberX Владислав Крейнин с 7 октября будет назначен старшим вице-президентом, директором департамента маркетинга и коммуникаций. Об этом в пятницу сообщили в «Сбере».

В новой позиции Крейнин «объединит функции маркетинга и коммуникаций группы с задачами роста — развития бизнес-моделей, аналитики и продуктовых механик для ускоренного роста бизнеса экосистемы «Сбера», поясняется в релизе.

Крейнин начал карьеру в СберБанке в 2015 году в блоке «Розничный бизнес», где отвечал за развитие сегментных продуктов. «В ходе agile-трансформации на базе сегментной команды при его активном участии был создан трайб «Особенные решения». С июля 2017 года он был назначен вице-президентом, директором по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций. Под его руководством с 2017 года разрабатывался бренд «Сбер». При участии Влада был дан старт традиции «Зеленых дней» — самых выгодных в году. В 2019 году в экосистеме «Сбера» при активном участии Влада была создана компания «СберМаркетинг», рекламное агентство полного цикла, и дано начало развитию рекламного бизнеса «Сбера», — указано в биографической справке.

В январе 2020 года Крейнин был назначен вице-президентом, Chief Growth Officer SberX, также он отвечал за организацию и проведение мероприятия «Сбер Конф» — первой продуктовой конференции «Сбера».

Крейнин окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, Университет Хуана Карлоса в Мадриде по направлению «стратегический консалтинг в корпоративных коммуникациях» и бизнес-школу ESERP по специальности «финансовый менеджмент».



Ранее стало известно, что старший вице-президент «Сбера» Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций, уходит из кредитной организации по личным причинам, но продолжит исполнение своих обязанностей до назначения нового руководителя департамента.