Профсоюзы предлагают снизить налоговую ставку для наименее обеспеченных россиян, закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости.

«Профсоюзная сторона РТК поддерживает решение правительства РФ в части установления дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от уровня доходов. Наряду с установлением повышенной ставки для граждан (лиц) с высокими доходами, считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения», — говорится в документе.

Согласно ему, профсоюзы предлагают закрепить в законе нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда.

Профсоюзная сторона считает, что для частичного финансирования этой инициативы можно использовать средства от налоговых изменений, в перспективе — проводить дальнейшее дифференцирование налоговой ставки для наиболее обеспеченных граждан или ввести налог на роскошь.

Власти в июне предложили отменить плоскую шкалу подоходного налога в России с 1 января 2021 года, повысив ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Допдоходы бюджета от этой меры составят около 60 млрд рублей в год. Средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими, орфанными заболеваниями.