Банк «Ренессанс Кредит» предложил своим клиентам — участникам бонусной программы «Простые радости» — новые категории, за покупки в которых банк будет начислять повышенные бонусы на бонусный счет. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



До 31 декабря 2020 года держатели карт «Ренессанс Кредит» смогут выбрать в мобильном приложении до двух категорий, траты в которых будут приносить им с момента выбора категорий до конца квартала повышенное количество бонусов.

Среди предлагаемых банком категорий:

«Бытовая техника» — 3% бонусами от суммы чека;

«Шиномонтаж и автоуслуги» — 4% бонусами от суммы чека;

«Спорттовары» — 5% бонусами от суммы чека;

«Развлечения» — 6% бонусами от суммы чека.

Также 1% будет начисляться за все остальные покупки в невыбранных категориях.

Ограничение по суммарному накоплению бонусов в рамках программы «Простые Радости» составляет не более 1 500 бонусов в календарный месяц.

Списать накопленные бонусы можно в мобильном банке, компенсировав ими ранее совершенные покупки по курсу 1 бонус = 1 рубль (для этого на бонусном счете должно быть не менее 500 бонусов) или потратив их на оплату услуг ЖКХ и сотовой связи по курсу 2 бонуса = 1 рубль при любом бонусном балансе.