Общие потери туристической индустрии из-за пандемии коронавируса оцениваются в 1,5 трлн рублей, сообщил в пятницу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. По его словам, это общие потери. «Это гостиничный сектор и ресторанный сектор», — сказал Игнатьев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Порядка 10 млн человек отдохнули на юге страны за летний сезон 2020 года. Самыми популярными направлениями для туристов стали Крым и Краснодарский край, отметил Игнатьев. «За этот год на юге России отдохнули порядка 10 миллионов россиян — это Крым и Краснодарский край, там гостиницы в некоторые моменты были переполнены», — пояснил он.

Также россияне в этом году активно ехали в отпуск в Казань, Калининград, на Алтай и в Карелию. «Это те направления, которые ранее были известны, но не пользовались большим спросом», — добавил он.

Турцию в этом году посетили около 700 тыс. россиян. «В этом году с момента открытия страны (в Турцию) уехало около 700 тысяч человек. Объемы упали и на выездном туризме на 80%», — сказал Игнатьев.