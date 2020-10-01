Количество обыкновенных акций, которые будут предложены в рамках первичного публичного размещения, и ценовой диапазон еще не определены.
Российский интернет-ретейлер Ozon подал в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам документы, связанные с проведением IPO, свидетельствует сообщение на сайте компании.
Количество обыкновенных акций, которые будут предложены в рамках первичного публичного размещения, и ценовой диапазон еще не определены.
Как ожидается, IPO состоится после завершения анализа со стороны SEC в зависимости от рыночных и других условий.
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