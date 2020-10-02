ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 3 октября.



Курс доллара повысился на 81,41 копейки, составив 78,0915 рубля (77,2774 рубля на 2 октября). Курс евро вырос на 85,42 копейки, до 91,5779 рубля (90,7237 рубля на 2 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:54 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 1 рубль 7 копеек и составил 78,44 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал так же на 1 рубль 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,93 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 77,33—78,71 рубля за доллар и 91,23—92,24 рубля за евро.