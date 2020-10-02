Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 114,5 млн рублей, говорится в сообщении банка.

«Прибыль Россельхозбанка по итогам 2019 года в размере 4,266 миллиарда рублей распределить следующим образом: на выплату дивидендов направить 114,453 миллиона рублей», — говорится в сообщении по итогам заседания набсовета, которое прошло 30 сентября.

Всю эту сумму получит государство — 91,1 млн рублей причитается Росимуществу (владеет 100% обыкновенных акций ), 6,2 млн рублей — Минфину (владеет всеми привилегированными акциями), 17,1 млн рублей — АСВ (владеет всеми префами типа А).

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2019 году выросла вдвое — до 4,3 млрд рублей, по МСФО — в 2,6 раза, до 4 млрд рублей.

При этом дивиденды были выше по итогам 2018 года — тогда они составили 1,126 млрд рублей. В этом году из-за пандемии коронавируса ЦБ рекомендовал банкам особенно осторожно подходить к определению размера дивидендов, поскольку им может понадобиться запас капитала — чтобы абсорбировать убытки в случае ухудшения качества кредитов.